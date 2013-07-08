У Росії смертельна бійка спровокувала етнічний конфлікт (фото)

Як повідомляє РІА Новости, інцидент стався в суботу біля кафе "Золота бочка" у місті Пугачов Саратовської області. Між 20-річним потерпілим, який раніше проходив службу в ВДВ, і 16-річним підлітком сталася сварка, що переросла в бійку, під час якої підліток поранив чоловіка і той загинув.

"Після похорону потерпілого 7 липня 2013 на площі міста Пугачова відбувся мітинг мешканців міста, на якому висловлювались вимоги про виселення з міста осіб чеченської національності. Сьогодні, 8 липня, ініціативна група знову організувала мітинг, на якому місцеві жителі вимагають захистити їх від приїжджих з Кавказу і забезпечити їхню безпеку", - повідомила Генпрокуратура РФ.

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Зокрема, за даними місцевого ГУМВС, мітингувальники намагалися перекрити федеральну трасу Саратов - Самара.

"Приблизно о 16.00-17.00 мск місцевими жителями була зроблена спроба перекрити автомобільну трасу Саратов - Самара. Після профілактичної бесіди, проведеної співробітниками поліції, городяни відмовилися від своїх намірів", - сказано в прес-релізі відомства.

Однак інші джерела стверджують, що місцевим мешканцям на деякий час все ж вдалося заблокувати рух.

Так, Мінінформдруку регіону після подій повідомляв, що "акція протесту у Пугачові йде на спад. Власники машин, що беруть участь у блокуванні руху на федеральній трасі, добровільно звільнили проїжджу частину. Рух на дорозі відновлено".

Особливістю протестного руху є яскраво виражений етнічний характер конфлікту. Прикметно, що до протестантів незабаром приєдналися козаки, націоналісти і представники татарської діаспори (загиблий десантник Маржанов був татарином), а також з'явилася інформація про те, що на кордоні Саратовської і Самарської областей поліція зупинила п'ять машин, які їхали до місця подій з Татарстану, повідомляє Lenta.ru.

У зв'язку з цим Комісія Громадської палати (ГП) РФ з питань міжнаціональних відносин взяла ситуацію в місті на контроль, повідомила прес-служба ВП.

"Громадська палата уважно стежить за розвитком подій у місті Пугачов Саратовської області. В даний час ми зв'язалися з представниками місцевої Громадської палати, журналістами та правозахисниками для того, щоб зібрати більш детальну інформацію про поточну обстановку", - сказав заступник голови Комісії Асламбек Паскачев.

"Найважливіше тут - грамотно працювати з населенням і проводити чіткий поділ між побутовими конфліктами, злочинними діями і можливими спекуляціями на національному ґрунті", - додав він.

За останніми даними, суд взяв під варту підлітка, який звинувачується у вбивстві десантника, повідомив СК РФ у понеділок.

"За клопотанням слідчих органів Слідчого комітету Російської Федерації у Саратовській області судом щодо 16-річного підлітка обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", - сказано в повідомленні.