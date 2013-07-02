У Врадіївці люди штурмували райвідділок, побачивши одного з ґвалтівників (відео)

Про це на своїй Facebook-сторінці написав Аркадій Корнацький.

"Просто зараз понад тисячу мешканців Врадіївки почали громити місцевий райвідділ міліції. За словами присутніх на мітингу, у дверях міліції люди побачили Євгена Дрижака, одного з причетних до звірського побиття та зґвалтування врадіївської жінки Ірини, який, до речі, є хресником керівника обласного управління МВС Валентина Парсенюка. Інший фігурант справи Дмитро Поліщук є племінником прокурора Заводського району міста Миколаєва", - повідомив він.

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"Після провокації із появою Дрижака у вікна відділку полетіло каміння, яйця та інші предмети. Люди кинулися до дверей райвідділку, а звідти міліціонери почали бризкати із газових балончиків та стріляти", - написав Корнацький.

"Крім родичів та знайомих Ірини на майданчику біля врадіївської міліції зібралися люди, чиїх рідних та близьких катували в міліції, а також родичі кількох хлопців, яких місцеві "правоохоронці" довели до самогубства, тортурами вибиваючи явки із повинною у злочинах, яких вони не скоювали", - додав Корнацький.

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"За попередніми даними, у ході сутички постраждала жінка із дитиною, а в одного з пікетувальників прострілене плече та нога. Постраждалих відправили до лікарні", - повідомив він.

"Тим часом до місця події підтягують додаткові сили міліції та спецпідрозділу "Беркут", тож жертв "правоохоронців" ймовірно побільшає", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 29-річну дівчину у Врадіївці Миколаївської області знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства на тілі. Потерпіла була госпіталізована до реанімації. 28 червня міліціонер і ще один чоловік затримані за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень.

Крім того, потерпіла вказує ще на одного працівника міліції, який нібито причетний до скоєння цього злочину, проте цей співробітник міліції в день скоєння злочину перебував на чергуванні й стверджує, що того дня з райвідділу не відлучався. Відеозапис реєстратора у райвідділі підтверджує, що міліціонер не виходив з райвідділу, прокуратура призначила проведення експертизи для визначення, чи було втручання у відеозапис.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, згвалтування, розбійний напад).