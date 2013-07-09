Половина росіян знайома з злочинними «поняттями» (опитування)

У ході червневого дослідження Левада-центр з'ясувала, що майже половина жителів Росії так чи інакше знайома з злочинними «поняттями».

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Згідно з цими даними, 38% респондентів мають про них загальні уявлення, 5% добре знайомі з цим явищем, а 3% намагаються дотримуватися способу життя у відповідності з канонами злочинного співтовариства, повідомляє gazeta.ru.

Власні уявлення про «злодіїв у законі» мають 87% опитаних. Більшість як і раніше вважає їх такими ж злочинцями, як і всіх інших, або найбільш небезпечними представниками кримінального світу.

Однак 12% росіян вважають, що «злодії в законі» «виконують важливу соціальну функцію, оберігаючи суспільство від беззаконня». Стільки ж переконані, що «справжніх злодіїв» вже не залишилося.

При цьому тільки 2,5% зізналися, що мають особистий тюремний досвід. Ще 14% зізналися, що такі випробування випадали на долю їхніх близьких родичів.