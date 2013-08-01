У парламенті Ізраїлю вперше вивісили палестинський прапор

У залі, де відбувалася зустріч, були встановлені палестинський та ізраїльський прапори, що знайшло своє відображення в заголовках, практично, всіх місцевих ЗМІ, повідомляє ізраїльський 9 канал.

З ізраїльського боку в зустрічі брали участь 33 депутати, включаючи і членів уряду - міністрів Яель Герман (Еш Атід) і Аміра Переца (ха-Тнуа). Палестинці були представлені екс-міністром у справах ув'язнених ПА Асрафом Аджермі, членом ЦК ФАТХу Мохамедом Медані і головою політкомісії Палестинської Законодавчої Ради Абдаллою Абдаллою.

На тему: Мирні переговори Ізраїлю і Палестини поновилися після трьох років перерви

Всі промовці вітали відновлення переговорного процесу як єдину можливість досягнення миру між ізраїльтянами і палестинцями. Член ЦК ФАТХу Медані підкреслив важливість ініціативи зі створення політичної структури, що дозволяє просувати ідею мирного співіснування двох держав - Ізраїлю та Палестини.