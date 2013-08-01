Командування ПДВ Росії дозволяє десантникам купатися у фонтанах

"Я не збираюся відділятися від тих, хто приймає водні процедури, але я навіть коли вчився, у фонтанах ніколи не купався, я цю традицію ніколи бурхливо не вітав, але не бачу в цьому нічого геть неприйнятного"​​, - сказав Шаманов у четвер на прес-конференції в Москві, передає РІА Новости.

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"Я ніколи не буду підтримувати, коли не зовсім тверезі люди починають неприйнятними справами займатися", - додав командувач.

Раніше, в середу, начальник штабу ПДВ Микола Ігнатов повідомив журналістам, що Повітряно-десантні війська подбають про безпеку на День ПДВ 2 серпня, проте не вважають купання у фонтанах "злочином".