Командування ПДВ Росії дозволяє десантникам купатися у фонтанах
14:05, 01 серпня 2013Світ
638 0
Командувач Повітряно-десантними військами (ПДВ) генерал-полковник Володимир Шаманов не проти купання у фонтанах, але сам ніколи цього не робив.
Десантникам дозволили купатися у фонтанах
"Я не збираюся відділятися від тих, хто приймає водні процедури, але я навіть коли вчився, у фонтанах ніколи не купався, я цю традицію ніколи бурхливо не вітав, але не бачу в цьому нічого геть неприйнятного", - сказав Шаманов у четвер на прес-конференції в Москві, передає РІА Новости.
На тему: Міністр оборони пояснив, для чого потрібні десантники
"Я ніколи не буду підтримувати, коли не зовсім тверезі люди починають неприйнятними справами займатися", - додав командувач.
Раніше, в середу, начальник штабу ПДВ Микола Ігнатов повідомив журналістам, що Повітряно-десантні війська подбають про безпеку на День ПДВ 2 серпня, проте не вважають купання у фонтанах "злочином".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter