Міністр оборони пояснив, для чого потрібні десантники

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони.

Згідно з директивою, яку затвердив міністр оборони України Дмитро Саламатін, ВДВ створені на базі повітряно-десантної та аеромобільних військових частин.

«Президент України - Верховний головнокомандувач ЗС України Віктор Янукович поставив завдання - головним результатом реформи має стати створення компактних та ефективних Збройних сил, здатних захистити національні інтереси», – зазначив Д.Саламатін.

За його словами, створення ВДВ є логічним кроком на шляху реформування Збройних сил України, спрямованим на набуття військами спроможностей швидко та результативно реагувати на сучасні загрози національній безпеці держави у військовій сфері, а також дозволить зберегти та примножити славетні традиції військ ВДВ.

Для керівництва новим родом військ у складі Командування Сухопутних військ Збройних сил України формується Командування високомобільних десантних військ, зазначили в Міноборони.