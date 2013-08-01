Сенатори називають дії РФ спробою принизити США і вимагають санкцій

Адміністрація Барака Обами розчарована рішенням Росії надати Сноудену притулок і як і раніше буде домагатися його видачі для суду в США.

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Про це заявив сьогодні прес-секретар Білого дому Джей Карні, передає ИТАР-ТАСС.

"Ми вкрай розчаровані тим, що російський уряд зробив такий крок", - сказав Карні.

Прес-секретар Білого дому також повідомив, що рішення Росії завдасть шкоди відносинам між правоохоронними органами двох країн, але підкреслив, що США мають намір продовжувати взаємодію з РФ в багатьох інших сферах.

Рішення російської влади щодо Сноудена викликало сьогодні обурення американських сенаторів.

"Дії Росії - це неповага і навмисна спроба принизити США. Це ляпас всім американцям", - заявив сенатор-республіканець Джон Маккейн.

Республіканець Ліндсі Грем заявив, що США повинні прийняти проти Росії "жорсткі заходи у відповідь", у тому числі розглянути питання про санкції.