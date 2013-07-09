Українські гривні стають прихистком для небезпечних бактерій (відео)

Криміналісти дослідили національну валюту і дійшли висновку: хоч від гривні, хоч від п'яти сотень можна підхопити і туберкульоз, і сибірку.

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На купюрах спочатку шукали сліди важких наркотиків, конопель та гашишу. Перед експериментом купюри оберталися у злачних місцях. Однак на диво на них не виявили жодної ознаки криміналу, повідомляє ТСН.

Натомість там прижилися збудники туберкульозу, сибірки та грибків. Можуть бути також збудники пневмонії і грибкових захворювань.

Як відмити гроші, вже давно міркують у світі. В Японії купюри нагрівають до 200 градусів, в Індії миють милом, казахи продають бактеріологічні картки.

У Національному банку України наголосили, що подробиці виготовлення грошей є банківською таємницею. Однак у папері вітчизняної гривні нібито вже є певні антисептики. Однак не заперечують, що матеріал купюр - бавовна і целюлоза – ідеальне місце для розмноження бактерій.

"Якщо купюру згорнути в трубочку і почистити собі зуби, то якась інфекція може і потрапить в організм", - запевняє представник Асоціації банків України Олексій Кущ.

А от сплатити комісію за грибок на купюрі цілком реально. Якщо у касі його помітять в ультрафіолетовому промені, можуть оштрафувати як за пошкоджену банкноту – 15% від номіналу.

Нагадаємо, головний лікар Британії Саллі Девіс твердить - антибіотики, які борються із бактеріальними хворобами, за кілька десятиліть можуть утратити свою ефективність.