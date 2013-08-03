Лідер «Аль-Каїди» закликав мусульман відкинути демократію

Лідер "Аль-Каїди" Айман аль-Зауахрі закликав єгипетських прихильників руху "Брати-мусульмани" відкинути принципи демократії й захищати мусульманські норми управління.

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Як передає радіо «Свобода», у 15-хвилинному відеоролику, розміщеному сьогодні на ісламістських веб-сайтах, аль-Зауахрі критикує тих прихильників ісламу, які створили політичні партії в Єгипті та підтримали армію, що 3 липня усунула від влади Президента Мухаммеда Мурсі.

Лідер "Аль-Каїди" також звинуватив США в тому, що за діями єгипетських військових, які усунули Мурсі, стоїть Вашингтон.