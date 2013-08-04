Турецька поліція знову застосувала силу для розгону маніфестантів
11:51, 04 серпня 2013Світ
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Стамбульська поліція застосувала водомети і сльозогінний газ проти груп маніфестантів, які зібралися на пішохідному проспекті Істікляль біля площі Таксим.
У Туреччині тривають сутички демонстрантів з поліцією
Протестувальники намагалися пройти на площу, проте вона вже кілька годин була оточена поліцією, оскільки влада заборонила збиратися там великими групами.
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В даний час співробітники правоохоронних органів продовжують чергувати на проспекті і в прилеглих до нього провулках. Підрозділи спецназу намагаються відтіснити протестувальників далі від площі, повідомляє ІТАР-ТАСС.
Силовики діють під прикриттям машин, обладнаних водометами. Відкритих сутичок не спостерігається, проте маніфестанти періодично знову роблять спроби пройти на Таксим. Невеликі групи протестуючих також виходять на проспект і скандують антиурядові гасла.
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