Турецька поліція знову застосувала силу для розгону маніфестантів

Протестувальники намагалися пройти на площу, проте вона вже кілька годин була оточена поліцією, оскільки влада заборонила збиратися там великими групами.

На тему: Суд знову дозволив будівництво, що спричинило заворушення в Туреччині

В даний час співробітники правоохоронних органів продовжують чергувати на проспекті і в прилеглих до нього провулках. Підрозділи спецназу намагаються відтіснити протестувальників далі від площі, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Силовики діють під прикриттям машин, обладнаних водометами. Відкритих сутичок не спостерігається, проте маніфестанти періодично знову роблять спроби пройти на Таксим. Невеликі групи протестуючих також виходять на проспект і скандують антиурядові гасла.