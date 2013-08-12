Збитки від паводку на Далекому Сході Росії оцінили в три мільярди рублів

«Ці підрахунки попередні і будуть уточнюватися після того, як вода почне йти», - заявила перший заступник голови уряду Амурської області Віра Щербина. За її словами, тільки сільському господарству завдано збитків на суму в два мільярди рублів. Крім того, в області розмито близько 300 кілометрів доріг, зруйновано 29 мостів, повідомляє Lenta.ru з посиланням на сайт обласної адміністрації.

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В області, заявила Щербина, активно відбувається виплата одноразових компенсацій постраждалим від паводку в розмірі 10 тисяч рублів. Частково втративши своє майно за наявності відповідних документів, вони можуть претендувати на отримання 50 тисяч рублів, повністю втратили - на 100 тисяч рублів, додала вона.

Паводок в Амурській області розпочався наприкінці липня 2013 року. Із зони підтоплення були евакуйовані кілька тисяч людей. Вода підступила і до обласного центру - Благовєщенську, який був приготований до евакуації.

Крім Амурської області, від паводку в серпня 2013 також постраждали Хабаровський край, Єврейська автономна область, Башкирія і Челябінська область.