У центрі Мінська чоловік здійснив самоспалення

Наразі за цим фактом відділ Слідчого комітету з Центрального району Мінська проводить перевірку, в рамках якої призначено кілька експертиз.

На тему: На Рівненщині чоловік облив себе бензином та підпалив

"Попередньо встановлено, що на березі річки Свислоч у центрі Мінська житель села Цнянка 1989 року народження облив себе з каністри горючою рідиною й підпалив", - розповів співрозмовник РІА Новости у Слідчому комітеті Білорусі. Він уточнив, що від отриманих опіків молодий чоловік помер.

Слідчі поки не говорять про причини, які штовхнули загиблого на самоспалення. Свідком події була дівчина, яка й зателефонувала до міліції.