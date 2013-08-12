У центрі Мінська чоловік здійснив самоспалення
12:04, 12 серпня 2013Світ
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Житель Мінського району в Білорусі здійснив у п'ятницю, 9 серпня, самоспалення в білоруській столиці.
Наразі за цим фактом відділ Слідчого комітету з Центрального району Мінська проводить перевірку, в рамках якої призначено кілька експертиз.
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"Попередньо встановлено, що на березі річки Свислоч у центрі Мінська житель села Цнянка 1989 року народження облив себе з каністри горючою рідиною й підпалив", - розповів співрозмовник РІА Новости у Слідчому комітеті Білорусі. Він уточнив, що від отриманих опіків молодий чоловік помер.
Слідчі поки не говорять про причини, які штовхнули загиблого на самоспалення. Свідком події була дівчина, яка й зателефонувала до міліції.
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