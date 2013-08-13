Стіна, біля якої розстріляли подружжя Чаушеску, стане туристичним об'єктом

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на британську газету Telegraph.

Для відвідувань відкриється військовий гарнізон Тирговіште, де 25 грудня 1989 відбувся суд над колишнім диктатором. Туристи зможуть побачити стіну, біля якої розстріляли Чаушеску та його дружину Олену. Стіні повернули ті кольори, в які вона була пофарбована в момент страти. Публіці будуть представлені ліжка, на яких подружжя спало напередодні розстрілу, а також ліжко їхнього охоронця.

На тему: У Франції відкрили музей Луї де Фюнеса

Також з вересня на військовому гарнізоні відкриється виставка, присвячена історії будівлі, де в XIX і на початку XX століття перебувало кавалерійського училища.

У 1989 році революційний військовий трибунал Румунії звинуватив Чаушеску, який очолював Румунію з 1965 по 1989 рік, і його дружину Олену в геноциді та підриві державної влади і засудив до розстрілу. Президент і його дружина були поховані на військовому кладовищі Генчеа (Ghencea) у Бухаресті, причому протягом певного часу їхні могили були безіменними.