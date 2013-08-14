У Венесуелі стався потужний вибух на стадіоні, є жертви
07:56, 14 серпня 2013Світ
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Потужний вибух стався у вівторок на стадіоні у венесуельському штаті Болівар. У результаті загинула одна людина, ще троє отримали поранення.
За попередньою інформацією, загиблий був журналістом, а поранені - співробітниками міністерства спорту країни.
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За іншими даними, один з потерпілих, імовірно, є спортсменом, який страждає синдромом Дауна, повідомляє Росбалт за інформацією En Nacional.
Як уточнюють місцеві ЗМІ, вибух стався в одному з барів на території стадіону, незабаром після закінчення студентських змагань з дзюдо. Сума завданих збитків не називається, проте наголошується, що вони значні.
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