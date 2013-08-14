США і Росія не можуть домовитися щодо розміщення ПРО в Європі

Керівництво Міноборони РФ за останні десять днів обговорило розміщення американської системи ПРО в Європі з колегами з Італії, Німеччини та США, проте поки рішення цієї проблеми не проглядається, повідомив журналістам у середу заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов.

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"Проблему протиракетної оборони ми за останні десять днів обговорювали і з паном Мезьєр (міністром оборони ФРН - ред.), і з колегами з Італії, і, зрозуміло, з паном Хейгелом (міністром оборони США - ред.). Поки рішення цієї проблеми не проглядається", - сказав він, повідомляє РІА Новости.

За словами Антонова, за результатами цих зустрічей експерти з Міноборони РФ і їх колеги з НАТО отримали доручення подумати над тим, що можна разом зробити для зняття заклопотаності Росії стосовно протиракетних планів США і держав НАТО.

Він додав, що в російському військовому відомстві уважно стежать за тим, що робиться в плані розгортання глобальної системи ПРО на європейському континенті, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, і наскільки ступінь розвитку цієї системи буде впливати на Сили ядерного стримування РФ.

"На сьогоднішній день концепція ядерного стримування між США і РФ існує, завдяки їй, по суті справи, нам вдалося уникнути ядерної війни", - підкреслив заступник міністра оборони РФ.