Безногому бігунові Пісторіусу пред'явили звинувачення у вбивстві

Про це повідомляє Associated Press.

На тему: Справу безногого бігуна Пісторіуса будуть дорозслідувати

Суд над Пісторіусом повинен розпочатися 3 березня 2014 року. У ході процесу будуть допитані більше 100 свідків, передає Lenta.ru за інформацією Bloomberg.

До суду запрошений в тому числі якийсь чоловік, який чув, що в ніч, що передувала вбивству, Пісторіус голосно лаявся зі своєю дівчиною. Його свідоцтво має стати одним з ключових доказів версії звинувачення.

Поліція завершила розслідування відносно Пісторіуса 13 серпня. Якщо він буде визнаний винним у вбивстві, йому загрожує довічне ув'язнення.

Сам Пісторіус 22 лютого був відпущений під заставу в розмірі більш ніж 100 тисяч доларів. У березні суд дозволив йому брати участь у змаганнях, у тому числі за кордоном. Спортсмен заявляв про свій намір знову почати тренування.

19 лютого о суді Пісторіус зізнався в тому, що в ніч на 14 лютого 2013 убив свою подругу. Однак він стверджував, що зробив це помилково. За його словами, він почув вночі дивний шум у ванній і подумав, що в його будинок забрався злочинець. Тоді Пісторіус узяв пістолет і вистрілив у зачинені двері кілька разів. Тільки потім, проникнувши у ванну, він виявив, що вбив свою подругу. Слідчі органи піддавали версію Пісторіуса сумніву, бо не розуміли, чому він не помітив відсутності дівчини в кімнаті.