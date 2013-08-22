Три вагони тротилу «втекли» із заводу в Росії: протаранили ворота і перекинулися
08:18, 22 серпня 2013Світ
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Три вагони тротилу перекинулися під Самарою.
3 вагони тротилу перекинулися в Чапаєвську / Фото: chapaevsk.sutochno.ru
Три вагони з тротилом викотилися в четвер з території заводу в Самарській області і перекинулися, повідомляє регіональне ГУМВС.
Інцидент стався в четвер близько 07.00 у Чапаєвську: "Вагони протаранили ворота, вперлися в глухий кут і перекинулися. За даними фахівців, загроза вибуху відсутня", передає РІА Новости.
Про причини події не повідомляється.
На місці працюють 20 поліцейських, територія оточена. Найближчим часом має розпочатися операція з підйому вагонів та встановлення їх на рейки.
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