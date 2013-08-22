Три вагони тротилу «втекли» із заводу в Росії: протаранили ворота і перекинулися

Три вагони з тротилом викотилися в четвер з території заводу в Самарській області і перекинулися, повідомляє регіональне ГУМВС.

Інцидент стався в четвер близько 07.00 у Чапаєвську: "Вагони протаранили ворота, вперлися в глухий кут і перекинулися. За даними фахівців, загроза вибуху відсутня", передає РІА Новости.

Про причини події не повідомляється.

На місці працюють 20 поліцейських, територія оточена. Найближчим часом має розпочатися операція з підйому вагонів та встановлення їх на рейки.