Обама відмовився від повномасштабної військової операції в Сирії

Як повідомляє The Washington Post, у разі виявлення доказів застосування сирійськими військами хімічної зброї американська влада має намір обмежитися дводенним ракетним обстрілом країни.

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Співрозмовники газети в адміністрації президента США назвали короткочасний ракетний обстріл «заходами виховного характеру», повідомляє Lenta.ru.

Видання зазначає, що це рішення в Білому домі вважають ідеальним. США не хочуть вплутуватися в Сирії в затяжні військові дії, але в той же час хочуть запобігти повторенню газових атак.

Очікується, що обстріл позицій урядових військ буде вестися з кораблів, хоча не виключається і застосування стратегічних бомбардувальників.

Американська розвідка поки не відзвітувала про результати свого розслідування хімічної атаки, але Білий дім вже обговорює можливість нанесення такого удару з Конгресом і зі своїми партнерами в НАТО, а також готує юридичне обгрунтування подібних дій зі свого боку.

Видання зазначає, що збройні сили США готові почати обстріл відразу після надходження відповідного наказу. Озброєні крилатими ракетами кораблі вже вийшли на позиції, так як практично відразу після хімічної атаки Обама наказав Пентагону готуватися до будь-якого розвитку подій.

В даний час крім американської розвідки розслідуванням хімічної атаки займається спеціальна комісія ООН. При цьому приступити до роботи вона змогла тільки 26 серпня, оскільки до цього фахівців не пускали на місце події, причому влада Сирії і повстанці покладали провину за це один на одного.

Про застосування в районі Гута під Дамаском хімічної зброї стало відомо 20 серпня. Повстанці звинуватили у трагедії сирійська влада, однак офіційний Дамаск назвав подію провокацією з боку опозиції. Влада США раніше неодноразово заявляла, що у разі застосування сирійською владою хімічної зброї будуть змушені втрутитися в громадянську війну, що продовжується в країні вже більше двох років.