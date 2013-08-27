Журналіст Guardian натякнув, що готовий перед виборами додати Меркель клопоту

Журналіст британської газети Guardian Гленн Гринвальд, що займається публікацією отриманої від екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена інформації, пообіцяв, що до виборів до бундестагу, які відбудуться 22 вересня, у ЗМІ з'являться нові викриття, що стосуються діяльності німецької влади.

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Як Гринвальд заявив у вівторок в ефірі німецького телеканалу ARD, мова серед іншого йде про розвіддіяльність американських і британських спецслужб в Німеччині, пише РІА Новости.

При цьому журналіст додав, що опрацюванням більшої частини цих даних займався не він сам, а його колеги з німецького журналу Spiegel.

Говорячи про роль уряду ФРН у шпигунському скандалі, що вибухнув після публікації викриттів Сноудена, Гринвальд зазначив, що "щонайменше частково він у цьому брав участь і не був чесним" зі своїми громадянами.

Викриття Сноудена серйозно оживили передвиборну кампанію в Німеччині і стали однією з головних її тем. Однак, як свідчать опитування громадської думки, на настроях виборців шпигунський скандал поки не позначився.

Вибори до бундестагу відбудуться менш ніж за місяць - 22 вересня.