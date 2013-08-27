Журналіст Guardian натякнув, що готовий перед виборами додати Меркель клопоту
Журналіст Guardian обіцяє канцлеру Німеччини нові викриття перед виборами.
Журналіст британської газети Guardian Гленн Гринвальд, що займається публікацією отриманої від екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена інформації, пообіцяв, що до виборів до бундестагу, які відбудуться 22 вересня, у ЗМІ з'являться нові викриття, що стосуються діяльності німецької влади.
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Як Гринвальд заявив у вівторок в ефірі німецького телеканалу ARD, мова серед іншого йде про розвіддіяльність американських і британських спецслужб в Німеччині, пише РІА Новости.
При цьому журналіст додав, що опрацюванням більшої частини цих даних займався не він сам, а його колеги з німецького журналу Spiegel.
Говорячи про роль уряду ФРН у шпигунському скандалі, що вибухнув після публікації викриттів Сноудена, Гринвальд зазначив, що "щонайменше частково він у цьому брав участь і не був чесним" зі своїми громадянами.
Викриття Сноудена серйозно оживили передвиборну кампанію в Німеччині і стали однією з головних її тем. Однак, як свідчать опитування громадської думки, на настроях виборців шпигунський скандал поки не позначився.
Вибори до бундестагу відбудуться менш ніж за місяць - 22 вересня.