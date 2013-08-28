Австралія закликала Росію та Китай задуматися щодо Сирії
Австралія, яка з 1 вересня прийме головування в Раді безпеки ООН, вважає за можливе проведення силових акцій проти Сирії у зв`язку з передбачуваною хімічною атакою під Дамаском, навіть без санкцій РБ ООН.
Міністр закордонних справ Австралії Боб Карр заявив, що якщо використання Сирією хімічної зброї буде доведено, міжнародне співтовариство буде мати право на дії у відповідь, навіть якщо вони не будуть узгоджені в Радбезі ООН, передає в середу РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.
Голова МЗС додав, що Австралії як голові Радбезу ООН також необхідна підтримка постійних членів Ради - Росії та Китаю.
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"Потрібно надати їм (Росії та Китаю) докази, вони повинні замислитися про своє ставлення до режиму Асада", - заявив Карр.
Чергове загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли низка ЗМІ повідомила про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що кількість жертв становить близько 1,3 тисячі осіб. Після цього на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.