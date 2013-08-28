Австралія закликала Росію та Китай задуматися щодо Сирії

Міністр закордонних справ Австралії Боб Карр заявив, що якщо використання Сирією хімічної зброї буде доведено, міжнародне співтовариство буде мати право на дії у відповідь, навіть якщо вони не будуть узгоджені в Радбезі ООН, передає в середу РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

Голова МЗС додав, що Австралії як голові Радбезу ООН також необхідна підтримка постійних членів Ради - Росії та Китаю.

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"Потрібно надати їм (Росії та Китаю) докази, вони повинні замислитися про своє ставлення до режиму Асада", - заявив Карр.

Чергове загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли низка ЗМІ повідомила про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що кількість жертв становить близько 1,3 тисячі осіб. Після цього на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.