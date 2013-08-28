У Сирії лишилося близько 400 українців - МЗС

14:05, 28 серпня 2013
Світ
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На сьогодні в Сирії залишається близько 400 громадян України.

Євген Перебийніс

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

“Орієнтовно, наразі в цій країні залишається близько 400 громадян України”, - сказав він.

За його словами, 27-28 серпня з території Сирії було евакуйовано ще 8 громадян України. Евакуацію було проведено літаками МНС РФ.

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“Ми хотіли б висловити вдячність російським колегам за чергову допомогу українській стороні у поверненні українців із Сирії авіатранспортом РФ”, - сказав Перебийніс.

За його словами, всього з початку поточного року за допомогою російської сторони з території Сирії до України повернулися 99 українців. Загалом впродовж цього року із Сирії евакуйовано 182 громадян України.

Перебийніс наголосив, що ситуація в Сирії залишається складною. Він зазначив, що за інформацією правозахисних організацій, з початку конфлікту в Сирії загинуло понад 90 тисяч цивільного населення. За останніми даними ООН, кількість сирійських біженців перевищила 1,7 млн осіб та продовжує стрімко зростати.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт у Сирії між владою і опозицією триває з березня 2011 року. Сирійська влада заявляє, що протистоїть організованим діям добре озброєних бойовиків.

Чергове загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли низка ЗМІ повідомили про масштабне застосування військами уряду країни хімічної зброї у передмісті Дамаска. Жертвами атаки стали, за попередніми даними, понад 600 осіб. Коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що число жертв могло досягти 1,3 тис. чоловік.

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