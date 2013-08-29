Голова Держдуми порівняв Сноудена з Дон Кіхотом

"Ви знаєте, я його (Сноудена) порівнюю з героєм Сервантеса - з Дон Кіхотом. Так, він чимось дуже схожий: такий же почасти наївний, почасти благородний і безкорисливий", - сказав Наришкін в середу в інтерв'ю словацькому телебаченню в ході офіційного візиту до Братислави. "Тільки на відміну від Дон Кіхота, який воював з вітряками, Сноуден бореться з порушеннями, які творить державна машина", - вважає спікер Держдуми.

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Про це пише РІА "Новости"

"Хіба можна його назвати шпигуном? Адже він не співпрацював з розвідкою Словаччини, Росії, Франції чи Китаю. Він хіба виконував чиєсь завдання? Ні. Він це робив сам у силу своїх переконань про те, що права мільйонів і мільйонів громадян нашої планети треба захищати. І він це зробив ", - висловив свою думку політик.

"Яку інформацію оприлюднив Едвард Сноуден? Не інформацію про розташування якихось військових частин США в Афганістані або в Іраку, не коди, шифри, не задуми якихось військових операцій. Він повідомив громадській думці те, що США, спецслужби, держава ведуть тотальне стеження за величезною кількістю громадян, за сотнями мільйонів громадян не тільки в США, але і у всьому світі і тим самим порушують фундаментальні права людини ", - зазначив Наришкін.

Крім того, навряд чи можна вважати зрадою те, що Сноуден зробив надбанням гласності інформацію про злочини американських військових, у тому числі в Іраку, вважає голова Держдуми. Він нагадав, що Москва надала йому тимчасовий притулок з урахуванням того, що "в державі, яка називає себе лідером демократії і головним захисником прав людини досі не тільки діє, але й застосовується така міра покарання, як смертна кара".

Едвард Сноуден оприлюднив у ЗМІ відомості про програми стеження американських спецслужб за громадянами по всьому світу. Він біг до Гонконгу з США, які розглядають його дії як державну зраду. Провівши більше місяця в транзитній зоні московського аеропорту "Шереметьєво", куди він прилетів з Гонконгу, Сноуден 31 липня отримав тимчасовий притулок у Росії.