Хезболлах оголосила мобілізацію

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Як зазначає агентство, багато "бійців, у тому числі озброєних, залишили свої звичайні пости і вимкнули мобільні телефони, щоб їх не можна було відстежити" . З посиланням на мавританський інформаційний портал Alakhbar, агентство передає, що "Хезболлах" закликала своїх прихильників "зайняти позиції".

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Нагадаємо, президент США Барак Обама 31 серпня спрямував законодавцям формальний запит на схвалення військової операції. Згідно з проектом резолюції, завданням Пентагону буде позбавити сирійський режим можливості використовувати зброю масового знищення. Необхідність військового удару обґрунтовується в проекті документа тим, що дії сирійської влади є порушенням міжнародних норм, зокрема конвенції про заборону хімічної зброї та резолюції 1540 Ради Безпеки ООН. Разом з тим, у документі підкреслюється, що врегулювання конфлікту в Сирії може бути тільки політичним.

Бійці "Хезболлах", що підтримують режим президента Сирії Башара Асада, беруть участь в операціях урядових військ проти бунтівників у Сирії. У червні вони брали участь у звільненні від бойовиків збройної опозиції околиць міста Ель-Кусейр, розташованого поряд з кордоном з Ліваном.