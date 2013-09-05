Керрі: операція в Сирії не призведе до військового протистояння з РФ

"Я розмовляв з президентом Путіним і міністром закордонних справ Лавровим, вони запевнили, що мова не йде про ескалацію конфлікту до такого рівня. І російські бойові кораблі в Середземному морі залишаються на чималій відстані", - сказав Керрі, на слуханнях у комітеті з закордонних справ палати представників Конгресу відповідаючи на запитання про небезпеку протистояння з Росією, яка має великий ядерний арсенал, пише РІА Новости.

На тему : Спікер Конгресу США і глава сенатського комітету схвалюють удар по Сирії

Бере участь у слуханнях і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Мартін Демпсі, який повідомив, що оцінку можливого відповіді Росії буде представлено ​​конгресменам на закритих слуханнях.

Нагадаємо, Комітет з міжнародних відносин верхньої палати Конгресу США проголосував на підтримку резолюції, яка санкціонує проведення військової операції в Сирії.

Білий дім звинуватив президента Сирії Башара Асада в застосуванні хімзброї проти опозиції і мирного населення під Дамаском 21 серпня. Президент США Барак Обама прийняв рішення про проведення військової операції без санкції РБ ООН, але попросив схвалення конгресу. Сирійська влада відкидають звинувачення в застосуванні зброї масового знищення.