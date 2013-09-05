Росія заперечує звинувачення у постачанні хімічної зброї до Сирії

16:39, 05 вересня 2013
Світ
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Висловлювання про поставки Росією до Сирії хімічної зброї і технологій з її створення не відповідають дійсності.

Росія запевняє, що не порушувала зобов`язань з конвенції про заборону хімічної зброї / Фото: ТСН

Вони спрямовані на створення додаткових приводів, щоб здійснити агресію проти суверенної держави, заявив у четвер журналістам заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов, повідомляє РИА Новости.

"Росія завжди була і буде відповідальним, передбачуваним партнером і союзником у боротьбі з поширенням зброї масового знищення. Ми завжди чітко і жорстко виконували всі наші зобов'язання у сфері нерозповсюдження ядерної зброї, ми є депозитаріями договору про нерозповсюдження ядерної зброї і виконуємо всі наші зобов'язання з конвенції про заборону хімічної зброї, а також конвенцію про заборону біологічної і токсичної зброї", - сказав він.

Антонов зазначив, що в нього викликають здивування "спроби деяких держав перекласти відповідальність з хворої голови на здорову". Він нагадав, що Росію спробували звинуватити в тому, що вона допомагала Сирії створювати військово-хімічний потенціал. "Договорилися мало не до того, що Росія поставляє хімічну зброю режиму Асада", - заявив Антонов.

"У мене складається враження, що ці антиросійські інсинуації спрямовані на одне: створити додатковий привід для того, щоб здійснити агресію проти суверенної держави", - заявив заступник голови Міноборони РФ.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав Росію відповідальною за те, що у Сирії є хімічні арсенали.

Міністр пояснив, що сирійські запаси хімзброї були створені ще за допомогою СРСР.

«Я вважаю, що Росії слід було б сказати, що вона забезпечить контроль за сирійським арсеналом хімічної зброї, це могло б вплинути на подальший розвиток ситуації», - заявив Сікорський.

Раніше Президент США Барак Обама вимагав від Конгресу дати санкцію на військову операцію проти Сирії. У Вашингтоні визнають доведеним, що влада Сирії 21 серпня застосувала хімічну зброю на околицях Дамаска, внаслідок чого загинуло більш як 1,4 тисячі людей.

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