У Росії сталося лобове зіткнення двох автобусів, загинули 9 людей (фото)

«За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждали 22 людини, з них 9 людей загинули», - йдеться в повідомленні.

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Лобове зіткнення автобусів MAN і Hyundai сталося сьогодні, 7 вересня, близько 4.15 на 519 кілометрі автодороги Москва - Рига в Пустошкинському районі, повідомляє РІА «Новости».

«Госпіталізація знадобилася 19 постраждалим із травмами різного ступеня тяжкості. По 6 людей направлено до Себежської та Пустошкінської районних лікарень. Ще 7 людей - у Великі Луки» - повідомив представник регіонального управління МВС РФ.

В автобусі Hyundai з 45 пасажирами й двома водіями, загинули одна дитина і три жінки. В автобусі MAN, в якому знаходилися 47 пасажирів і три члени екіпажу, загинули три жінки, один чоловік і один невідомий.

Представник МВС повідомив, що за попередньою інформацією, винуватцем ДТП є водій автобуса Hyundai, що виїхав на смугу стрічного руху.