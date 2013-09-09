Вперше в історії Пакистану президент покинув свій пост

58-річний Асіф Алі Зардарі займає посаду президента Пакистану з 2008 року, після того, як до влади в країні прийшла Пакистанська народна партія. Колишній лідер цієї партії Беназір Бхутто, яка двічі займала пост прем'єр-міністра країни, була дружиною Зардарі. У 2007 році вона була вбита в результаті нападу, пише Лента.ру.

Наступником Зардарі став Мамнун Хусейн. Інавгурація нового глави Пакистану повинна відбутися 9 вересня.

Хусейн є великим підприємцем та представником правлячої в Пакистані партії Мусульманська ліга-Н. Він був обраний 30 липня.

Раніше, 11 травня, в Пакистані в результаті загальних виборів був сформований парламент. Незважаючи на численні повідомлення про порушення на виборчих дільницях, ці вибори називали першими в історії країни демократичними виборами.

Президент Пакистану, згідно з чинним законодавством, не має значних повноважень. У 2010 році Зардарі погодився прийняти поправки до конституції, які передавали велику частину повноважень президента прем'єр- міністру країни.

Як повідомлялося минулого місяця, колишньому президенту Пакистану генералу Первезу Мушаррафу у вівторок висунуто офіційне звинувачення у вбивстві лідера опозиції Беназір Бхутто.

Главу Пакистану обирають обидві палати парламенту і представники регіональних законодавчих зборів. Президент може займати свою посаду протягом максимум двох п'ятирічних термінів.