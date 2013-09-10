МЗС РФ: Лавров і Керрі можуть обговорити Сирію на особистій зустрічі найближчим часом

"Десятого вересня за ініціативою американської сторони відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова і державного секретаря Джона Керрі. Обговорювалася ситуація навколо Сирії", - йдеться в повідомленні департаменту інформації і друку МЗС, яке цитує РІА Новости.

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"Міністри домовилися продовжити контакти, включаючи можливість проведення в найближчі дні особистої зустрічі з метою предметного обговорення шляхів реалізації ініціативи про постановку під міжнародний контроль сирійської хімічної зброї", - йдеться в повідомленні.

Глава МЗС РФ у понеділок закликав Дамаск передати хімічну зброю під міжнародний контроль, домовитися про подальше знищення арсеналу і приєднання до Організації по забороні хімічної зброї. Влада Сирії заявила про свою згоду.

Президент США Барак Обама в серії телеінтерв'ю в понеділок увечері схвально висловився про пропозицію Росії. За його словами, воно може стати проривом, якщо його вдасться втілити в життя.