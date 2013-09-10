МЗС РФ: Лавров і Керрі можуть обговорити Сирію на особистій зустрічі найближчим часом
Глава МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Джон Керрі можуть провести особисту зустріч найближчим часом для обговорення шляхів реалізації ініціативи про взяття під міжнародний контроль сирійської хімічної зброї.
"Десятого вересня за ініціативою американської сторони відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова і державного секретаря Джона Керрі. Обговорювалася ситуація навколо Сирії", - йдеться в повідомленні департаменту інформації і друку МЗС, яке цитує РІА Новости.
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"Міністри домовилися продовжити контакти, включаючи можливість проведення в найближчі дні особистої зустрічі з метою предметного обговорення шляхів реалізації ініціативи про постановку під міжнародний контроль сирійської хімічної зброї", - йдеться в повідомленні.
Глава МЗС РФ у понеділок закликав Дамаск передати хімічну зброю під міжнародний контроль, домовитися про подальше знищення арсеналу і приєднання до Організації по забороні хімічної зброї. Влада Сирії заявила про свою згоду.
Президент США Барак Обама в серії телеінтерв'ю в понеділок увечері схвально висловився про пропозицію Росії. За його словами, воно може стати проривом, якщо його вдасться втілити в життя.