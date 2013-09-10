ЗМІ: Обама запропонував сенаторам відкласти голосування щодо Сирії

Раніше Росія запропонувала передати сирійську хімічну зброю під міжнародний контроль, і США погодилися розглянути цю пропозицію.

На тему: Сирія погодилася передати хімзброю під міжнародний контроль

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету Politico, яка цитує джерела на закритій зустрічі.

У понеділок перше голосування щодо військового втручання в Сирії, заплановане в сенаті, було несподівано відкладено. Передбачалося, що воно відбудеться пізніше на цьому тижні, але потім сенатори дали зрозуміти, що голосування може бути перенесено на пізніші терміни.