ЗМІ: Обама запропонував сенаторам відкласти голосування щодо Сирії
21:52, 10 вересня 2013Світ
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Президент США Барак Обама на закритій зустрічі з сенаторами сьогодні закликав сенат відкласти голосування щодо схвалення військового втручання в Сирію до розгляду можливого дипломатичного вирішення конфлікту
Обама запропонував сенату почекати з рішенням щодо Сирії / Фото: article-3.com
Раніше Росія запропонувала передати сирійську хімічну зброю під міжнародний контроль, і США погодилися розглянути цю пропозицію.
На тему: Сирія погодилася передати хімзброю під міжнародний контроль
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету Politico, яка цитує джерела на закритій зустрічі.
У понеділок перше голосування щодо військового втручання в Сирії, заплановане в сенаті, було несподівано відкладено. Передбачалося, що воно відбудеться пізніше на цьому тижні, але потім сенатори дали зрозуміти, що голосування може бути перенесено на пізніші терміни.
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