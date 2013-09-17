Терористи всього світу віддають перевагу Gmail - ветеран спецслужб США

Він також оголосив Gmail «улюбленим поштовим сервісом терористів», передає Russia Today.

«Терористи всього світу віддають перевагу послугам Gmail. Google навряд чи розповість вам про це у своїй рекламі , але цей сервер безкоштовний і загальнодоступний - і тому терористи обирають його», - заявив Хейден на заході під назвою «Протиріччя між безпекою та свободою», яке проходило в одній з церков Вашингтона.

За словами колишнього голови АНБ, «США можна висунути звинувачення у мілітаризації Інтернету».

«Ми створили Інтернет, він по своїй суті американський. Люди пам'ятатимуть про нас, як пам'ятають про римлян завдяки їх дорогам» , - зазначив Хейден .

«Для мене головна проблема Інтернету - це анонімність. Питання в тому, яким ми бачимо Інтернет. Це загальний цифровий простір або зона війни всіх проти всіх?" - Додав ветеран спецслужб.

Рівні стеження

Американське Агентство національної безпеки довгі роки вело програму PRISM. У її рамках підлеглі Хейдена прослуховували телефонні переговори і перехоплювали електронні повідомлення осіб, які з точки зору співробітників спецслужби могли бути причетні до злочинів. Співробітники провідних американських телекомунікаційних компаній і гігантів інтернет-індустрії допомагали АНБ стежити за своїми клієнтами.

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Інформація про проект PRISM потрапила в газети завдяки колишньому співробітнику ЦРУ Едварду Сноуденом . Він передав британським і американським журналістам велику партію документів, в якій говорилося про роботу спецслужб. Публікація документів Сноудена викликала ряд великих скандалів. З'ясувалося, що агенти АНБ підслуховували переговори представників Євросоюзу, а також шпигували за президентами Бразилії та Мексики.

Сноуден втік із США до Гонконгу, а потім попросив притулку в Росії. Наприкінці липня він отримав дозвіл залишитися в Росії на рік. Західні газети продовжують публікувати матеріали, засновані на документах Сноудена . Так у середині вересня німецьке видання Der Spiegel повідомило, що американські агенти відстежували транзакції в системі Visa.