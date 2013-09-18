У Білорусі готові стягувати по 100 доларів за виїзд за кордон

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив на прес-конференції в Мінську заступник голови ДМК Білорусі Сергій Борисюк.

«Якщо буде прийнято директивним органом Білорусі відповідне рішення, митні органи в рамках визначеної в цьому рішенні компетенції його виконуватимуть», - зазначив Борисюк.

За його словами, тарифи формують відповідні органи, а митна служба їх стягує.

«Вантаж, підконтрольний тій чи іншій службі, на кордоні виявляє митник і направляє вантажовласника у відповідні служби», - повідомив Борисюк.

На тему: Лукашенко хоче змусити білорусів платити $100 за виїзд до ЄС за товарами

Як повідомляв УНІАН, запровадити мито для білорусів, що виїжджає за кордон за покупками, запропонував 6 вересня під час відвідин ВАТ «Мотовело» Президент Білорусі Олександр Лукашенко.

«Нас критикують – бідна, зубожіла країна, а наші люди до 3 мільярдів доларів на рік вивозять за кордон до Євросоюзу і привозять товари, яке ми теж випускаємо. Так от, я давно доручав, виїжджаєш за кодон, неважливо за чим, заплати виїзне мито. Це буде так: ми тебе на кордоні обслуговуємо – 100 доларів з носа плати і їдь за кордон», - сказав Лукашенко.

Довідка УНІАН. За даними ДМК Білорусі, в поточному році державний кордон перетнули 20 млн. 774 фізособи, з яких осіб, що мають громадянство Білорусі, 12 млн. 536 тис. При цьому, окремої статистики про те, скільки громадян виїхали до країн Євросоюзу немає.