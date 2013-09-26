В Англії можуть закрити 30 університетів через брак коштів

Згідно з дослідженнями, через скорочення освітнього бюджету і зменшення кількості урядових грантів під загрозою закриття опинилися три десятки британських вишів, передає Russia Today.

«Деяким вишам доведеться об'єднатися - у нас занадто багато університетів, і мало можливостей економічно підтримувати їх незалежність», - заявив Крідланд на з'їзді Лейбористської партії.

«Я не хочу скорочувати число студентів, - додав Крідланд. - Деякі виші просто занадто малі для того, щоб забезпечувати свою фінансову самостійність, особливо в умовах відтоку іноземних студентів».

Пем Петлоу, представник групи Million +, що об'єднує нові університети країни, не згодна з цим твердженням. Вона каже, що проблема полягає не в кількості студентів чи навчальних закладів, а в недостатньо оптимізованому фінансуванні.

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Згідно з дослідженням, проведеним PA Consulting Group, через скорочення бюджету на освіту та зменшення урядових грантів можуть закритися до 30 британських вузів.

Серед університетів, яким може загрожувати об'єднання або закриття, такі вузи як London Metropolitan University, University of East London, University of Cumbria і Liverpool Hope University.