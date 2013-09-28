Прах Маргарет Тетчер віддали землі в Челсі

Прах колишнього прем'єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер віддали землі у суботу, 28 вересня. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

Колишню голову уряду поховали поряд з її чоловіком на території Королівського госпіталю в Челсі - лондонського пансіонату для престарілих військовослужбовців, якому вона допомагала за життя.

У церемонії поховання взяли участь діти Тетчер - син Марк і донька Керол, організатор її передвиборних кампаній Тім Белл і Синтія Кроуфорд, яка понад тридцять років працювала особистим помічником «Залізної леді». У ролі почесного караулу виступили мешканці пансіонату - «пенсіонери Челсі» , одягнені у традиційні червоні мундири.

На тему: Маргарет Тетчер поховають по-королівськи 17 квітня

Маргарет Тетчер, яка очолювала британський уряд з 1979 по 1990 рік, померла від інсульту 8 квітня 2013. Урочиста церемонія прощання з колишнім прем'єром відбулася в Лондоні 17 квітня. Після завершення офіційних заходів, в яких взяли участь керівники зарубіжних держав, тіло Тетчер передали для кремації родичам.

У липні повідомлялося, що жалобні заходи обійшлися в 1,2 мільйона фунтів стерлінгів, однак зараз AFP називає іншу суму - 3,6 мільйона фунтів, тобто близько 1,9 мільйонів євро, причому ці кошти були виділені з бюджету. Такі витрати стали додатковим приводом для невдоволення противників Тетчер: у колишнього прем'єра чимало критиків, які вважають економічний курс Тетчер згубним для Великобританії.