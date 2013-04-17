У Лондоні завершився похорон Маргарет Тетчер

Церемонія проходила з військовими почестями.

У вівторок ввечері труну з її тілом привезли до каплиці Святої Марії у Вестмінстерському палаці, де вона перебувала всю ніч.

Похорон баронеси Тетчер були віднесені до категорії церемоніальних з військовими почестями, що на один щабель нижче державних похоронів.

Після панахиди запланована кремація тіла покійної, труну вже повезли до крематорію. На цю частину церемонії допустять тільки близьких.

В апараті прем'єр-міністра наголосили, що всі приготування проходили відповідно до побажань сім'ї Маргарет Тетчер.

Колишній британський прем'єр-міністр померла 8 квітня на 88-му році життя після інсульту.

Леді Тетчер очолювала уряд з 1979 по 1990 роки і була першою - і поки єдиною - жінкою-прем'єром в історії Британії.

BBC Україна