Британія хоче радикально переглянути стосунки з Євросоюзом

"Необхідно провести радикальний перегляд зв'язків з ЄС та іншими європейськими інститутами", - заявив Кемерон в інтерв'ю телерадіокомпанії Бі-бі-сі, додавши, що британський уряд, зокрема, повинен мати можливість депортувати нелегальних мігрантів та злочинців.

Він додав, що у зв'язку з цим не виключає навіть виходу Великобританії з Європейської конвенції з прав людини, повідомляє РІА Новости.

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У неділю в Манчестері починається конференція Консервативної партії. Відносини з ЄС стануть одним з важливих питань. Традиційно лейбористи є гарячими прихильниками збереження Великобританії в складі ЄС, тоді як консерватори налаштовані більш скептично.