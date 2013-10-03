США цього року випередять Росію за видобутком вуглеводнів

США вже цього року обженуть Росію за сумарним видобутком нафти та газу і стануть найбільшим у світі виробником вуглеводнів, повідомляє РІА Новости з посиланням на Wall Street Journal.

Це могло статися вже в липні 2013 року, коли США виробили нафти і газу в кількості, аналогічній 22 мільйонам барелів нафти, проти 21,8 мільйона барелів, вироблених РФ, пише американське видання з посиланням на управління енергетичної інформації США і Міжнародне енергетичне агентство.

У 2012 році США вперше з 1982 року обігнали Росію з виробництва природного газу , але з нафти поки відстають - 9,9 мільйона барелів на день проти російських 10,8 мільйона барелів у першій половині 2013 року. Лідером у світі з видобутку нафти залишається Саудівська Аравія - 11,7 мільйона барелів на день.

На тему: Росія вперше розсекретила дані про запаси нафти і газу

Виробництво вуглеводнів в США стрімко зростає в останні роки завдяки новітнім технологіям видобутку, застосування яких стало вигідним через зростання цін на сировину. Імпорт газу і нафти в США впав на 32 % і на 15 % відповідно за п'ять років. Однак нові технології непопулярні в громадській думці і залежать від високих цін на вуглеводні на світовому ринку, попереджає газета. Можливо різке падіння цін у разі світової кризи, що може бути вирішальним фактором для дорогого сланцевого буріння. Крім того, американські компанії посилено інвестують у виробництво, накопичуючи борг: згідно з оцінками Barclays, тільки в 2012 році їм довелося поз-ичити $50 мільярдів.