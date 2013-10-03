Гамбія вийшла з Британської співдружності

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France -Presse , постанова набула чинності негайно.

У заяві уряду Гамбії говориться, що країна надалі «ніколи не буде входити до будь-яких неоколоніальних організацій, що свідчать про розширення колоніалізму».

У Співдружності висловили жаль у зв'язку з виходом Гамбії, в той же час підкресливши, що членство в об'єднанні є добровільним рішенням урядів країн-членів.

Які причини виходу Гамбії зі Співдружності, уряд не пояснив. Тим часом, чиновник зовнішньополітичного відомства Гамбії, який говорив на умовах анонімності, повідомив AFP, що таке рішення було прийнято після того, як уряд відхилив ініціативу Співдружності щодо створення в столиці країни Банджулі комісії з захисту прав людини та боротьби з корупцією та цензурою в ЗМІ.

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З пропозицією про створення правозахисного органу Співдружність виступила в 2012 році після візиту в західноафриканську країну генерального секретаря об'єднання Камалеша Шарми, який зустрівся з президентом Гамбії Яхья Джамме та іншими високопоставленими чиновниками.

Правозахисні організації неодноразово звинувачували Джамме, який прийшов до влади в 1994 році, у порушенні прав людини, тортурах, незаконних арештах політичних опонентів, дискримінації представників меншин і тиску на ЗМІ.

Гамбія отримала незалежність від Британської імперії і увійшла до складу Співдружності націй в 1965 році. Це не перша країна, що вийшла з об'єднання колишніх британських колоній і Великобританії. Так, у 2009 році було призупинено членство в Співдружності Фіджі, владу якого звинуватили у відмові від відновлення демократії та подолання політичної кризи. У 2003 році через критику у зв'язку з порушеннями прав людини об'єднання залишило Зімбабве.