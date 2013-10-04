ЗМІ: У Болівії з неба впав мільйон доларів

За даними місцевих ЗМІ, гроші були спеціально скинуті з літака, що летить на невеликій висоті. Як повідомляє ВВС, на пачках банкнот стояла печатка одного з банків Парагваю. Поліція підозрює, що у справі замішані місцеві мафіозні клани, що займаються контрабандою наркотиків, передає Russia Today.

Купюри, упаковані в 26 пластикових пакетів, наркодилери повинні були підібрати на землі. Проте їх випередили поліцейські. Затримано троє підозрюваних. Крім грошей у них було вилучено мобільні телефони і вогнепальну зброю.

Болівія, поряд з Колумбією і Перу, входить до числа найбільших виробників кокаїну в світі.

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При цьому вирощування листя коки у встановлених межах в країні не вважається злочином, оскільки ця рослина традиційно використовується як тонізуючий засіб, що втамовує голод, додає сили і що поліпшує самопочуття в умовах високогір'я.

Згідно з новою конституцією, ухваленою в січні 2009 року за результатами референдуму, листя коки оголошено культурним надбанням Болівії. Президент країни Ево Моралес не раз виступав з пропозицією легалізувати коку. Він навіть публічно пожував листя цієї рослини перед комісією ООН.