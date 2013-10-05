Прем'єр Росії виступив проти етнічних анклавів у містах

"Ми вітаємо людей, які до нас приїжджають, але в той же час не можна допустити утворення етнічних анклавів, особливо у великих містах, де накопичується напруга, що, з одного боку, призводить до ізоляції приїжджих, а з іншого боку, сприяє зростанню злочинності, наростанню ксенофобії або соціальної напруженості" , - цитує виступ Медведєва на з'їзді партії РІА Новости.

Він зазначив, що "Єдина Росія" повинна звертати увагу на проблему інтеграції мігрантів у російське суспільство, оскільки ця проблема викликає соціальну напругу.

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"Єдина Росія" повинна допомогти в реалізації державних програм адаптації, які передбачали б навчання нашій мові, занурення в наші історичні та культурні традиції і неухильні вимоги до правил поведінки в сучасному російському суспільстві. Це цілком справедливо, тут немає нічого поганого" , - сказав Медведєв.

За словами голови уряду, в цій області вже напрацьований позитивний досвід. У пілотному режимі діє проект Федеральної міграційної служби - центр соціальної адаптації для приїжджих до Росії. Аналогічні центри відкриті в низці міст у регіонах Росії. "Цю практику необхідно вивчити та удосконалити" , - сказав він.