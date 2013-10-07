Найбільший у світі діамант продали за рекордну суму

Найбільший у світі діамант, який коли-небудь виставлявся на торги, - овальний безбарвний камінь ідеальної чистоти і вагою 118,28 карата - продано сьогодні на торгах аукціонного будинку Sotheby's в Гонконзі за рекордні 30,6 млн. доларів.

Як передає РІА «Новости», спочатку вартість діаманта оцінювалася в 35 млн. доларів. Незважаючи на те, що камінь не зміг подолати цю планку, він став найдорожчим безбарвним діамантом, проданим на аукціоні.

Камінь було видобуто в Південній Африці у 2011 році. Новому власникові дістанеться честь придумати ім'я для діаманта.

Раніше найдорожчим безбарвним коштовним каменем вважався діамант Winston Legasy вагою 101,73 карата, який пішов з молотка цього року в Женеві за 26,7 млн. доларів.