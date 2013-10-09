Членів конгресу США затримали на мітингу у Вашингтоні

Поліція почала затримувати учасників акції після того, як вони перекрили проїзд по вулиці біля будівлі Конгресу США. У цілому, за даними AFP, під час заходу були затримані кілька десятків осіб. Деяких з них співробітники поліції забирали, закувавши в пластикові наручники.

Тим часом Associated Press повідомляє про щонайменше двохстах затриманих. Організатори оцінили число учасників заходу приблизно в десять тисяч людей, повідомляє Lenta.ru.

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Проект імміграційної реформи, однієї з передвиборних обіцянок Обами, був оприлюднений американськими сенаторами в січні, підтриманий Білим домом і схвалений у Сенаті як соратниками президента США Барака Обами по Демократичній партії, так і представниками Республіканської партії. У свою чергу проти законопроекту в його нинішньому вигляді виступають республіканці з Палати представників.

Реформатори пропонують надати іммігрантам можливість отримати законний статус і згодом громадянство США . Якщо законопроект буде прийнятий, узаконити своє перебування в США зможуть близько 11 мільйонів чоловік, - така офіційна оцінка числа іноземців, що проживають в країні незаконно. Для цього мігранти повинні будуть виплатити штраф і погасити податкову заборгованість. Разом з тим законопроект передбачає заходи з посилення охорони кордону США та удосконалення системи видачі віз. Проведення імміграційної реформи було однією з ключових передвиборчих обіцянок Обами.