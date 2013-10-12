Папа Франциск надіслав чек на 200 євро жінці, у якої вкрали гаманець

Як повідомила місцева газета "Гадзеттіно", італійка написала понтифіку відчайдушного листа після того, як у неї вкрали гаманець з 54 євро, які вона позичила на ліки чоловікові. Про це повідомляє ІТАР-ТАCС.

Незабаром настоятель однієї з місцевих церков отримав чек з Ватикану з розпорядженням "передати за призначенням з благословеннями синьйори та її чоловіка".

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"Це неймовірний факт: Франциск не тільки виходить до людей з проповіддю, даруючи їм надію на краще, а й відповідає на прохання", - сказав священик Джанні Антоніацці .

Служба друку Святого Престолу 12 жовтня також оголосила, що римський первосвященик передав католицької благодійної організації "Карітас" мотоцикл "Харлей-Девідсон", який він отримав у подарунок від байкерів під час святкування у Римі 110-річчя знаменитої американської марки. Як уточнив директор римського відділення "Карітас" Енріко Ферочі, мотоцикл буде виставлено на аукціон. "Ціна цієї моделі на ринку сягає 20 тисяч доларів, але, враховуючи, що "Харлей" папський, цінність, безсумнівно, підвищується", - сказав Ді Льегро. Він уточнив, що на виручені гроші буде відреставровано будинок для прийому нужденних.

Згідно з інформацією агентства АНСА, папський мотоцикл має намір придбати компанія "Харлей-Девідсон", щоб помістити в свій музей рідкісних моделей. Раніше повідомлялося, що цей подарунок буде передано в автомобільний парк ватиканської жандармерії.