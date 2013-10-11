Російські "зелені" будуть протестувати проти видобутку сланцевого газу в Україні

Російські «зелені» мають намір у неділю, 13 жовтня, провести мітинг у Білгороді (Білгородська область межує з Луганською, Харківською і Сумською областями) проти видобутку сланцевого газу в Україні.

Про це УНІАН повідомили в російській партії «Альянс зелених – Народна партія».

«13 жовтня в Білгороді відбудуться заходи, присвячені небезпечному видобутку сланцевого газу поблизу російсько-українського кордону. О 15.00 мск на літній сцені парку Перемоги в центрі Білгорода відбудеться мітинг-концерт, в якому візьмуть участь жителі Білгорода і довколишніх областей, а також експерти, громадські діячі, представники органів влади. На мітинг приїдуть жителі та активісти «Альянсу зелених» із Білгорода, Воронежа, Курська, Липецька, Харкова та інших міст Росії й України», - говориться в повідомленні.

Організатори мають намір зібрати на білгородський мітинг не менш як тисячу чоловік.

У повідомленні наголошується, що останні місяці населення Білгородської області серйозно стурбоване сланцевими розробками в Харківській області, обласний центр якої розташований лише в 20 км від державного кордону Росії.

Також 13 жовтня російсько-українське експертне співтовариство збереться на відкритому круглому столі щодо теми екологічної небезпеки видобутку сланцевого газу. Серед учасників заявлені як супротивники сланцевої революції, так і прихильники нової технології.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що ціна сланцевого газу українського видобутку для споживачів становитиме близько 200 доларів за тисячу кубометрів.

Він зазначив, що «цей газ у центрі Європи - і це якоюсь мірою не подобається нашим партнерам із «Газпрому». «Вони («Газпром» - УНІАН) самі в цьому винні, якби вони нас три роки не душили цими цінами, можливо, ми не стали б займатися сланцевим газом. Це цілком можливо, у нас є низка інших проблем, але якщо вони нас підштовхнули до цього, то зворотної дороги не буде», - сказав Азаров.

Буріння пошукової свердловини «Біляївська-400», яка розташована в селі Веселе Первомайського району Харківської області, проводиться в рамках договору про спільну діяльність компанії Shell і ПАТ «Укргазвидобування».

У червні Shell і ПАТ «Укргазвидобування» почали будівництво майданчика для буріння другої свердловини в Харківській області. Пошукова свердловина Ново-Мечебілівська-100 стане другою свердловиною (перша - Біляївська-400), яка буде побудована в рамках проекту спільної діяльності Shell і «Укргазвидобування».

Договір про спільну діяльність підписано в 2006 році та оновлено 1 вересня 2011 року. Він передбачає пошук, розвідку і видобуток вуглеводнів на ліцензійних ділянках загальною площею близько 1300 кв. км на території Харківської області.

Читайте також: Розвідувальне буріння Shell у Харківській області дало позитивний результат

Частки Shell і ПАТ «Укргазвидобування» в цьому проекті становлять 50% кожна. Shell є оператором спільної діяльності в рамках договору.

Початковий етап пошуково-розвідувальних робіт передбачає буріння 2-3 пошукових свердловин упродовж кількох років. Буріння першої пошукової свердловини «Біляївська-400» в рамках проекту почалося в жовтні 2012 року в Первомайському районі.

Витрати Shell на спільну діяльність за період початкового етапу пошуково-розвідувальних робіт можуть досягти 200 млн. доларів.

Буріння свердловин у рамках розробки Юзівської ділянки в Харківській області Shell ще не почалося.