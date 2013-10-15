У Франції арештували одного з найбільших союзників Саакашвілі
19:35, 15 жовтня 2013Світ
883 0
У Франції заарештований союзник Президента Грузії Михайла Саакашвілі, колишній міністр оборони Грузії Давид Кезерашвілі.
Давид Кезерашвілі вважається одним з найближчих союзників Саакашвілі / Фото : prime-news.ge
У розшук Кезерашвілі був оголошений тбіліським судом у лютому цього року. Колишнього чиновника, який очолював грузинське міністерство оборони з 2006 по 2008 роки, звинувачують у корупції.
Про це повідомило МВС Грузії, пише Радіо Свобода.
Читайте також: Саакашвілі помилував 18 тисяч засуджених
Відзначається, що після перемоги на парламентських виборах в країні в жовтні 2012 року опозиційної коаліції «Грузинська мрія» було порушено низку кримінальних справ стосовно членів пропрезидентської партії «Єдиний національний рух».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter