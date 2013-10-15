У Франції арештували одного з найбільших союзників Саакашвілі

У розшук Кезерашвілі був оголошений тбіліським судом у лютому цього року. Колишнього чиновника, який очолював грузинське міністерство оборони з 2006 по 2008 роки, звинувачують у корупції.

Про це повідомило МВС Грузії, пише Радіо Свобода.

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Відзначається, що після перемоги на парламентських виборах в країні в жовтні 2012 року опозиційної коаліції «Грузинська мрія» було порушено низку кримінальних справ стосовно членів пропрезидентської партії «Єдиний національний рух».