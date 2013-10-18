ЗМІ: Росія почала постачати військову техніку до Іраку

Росія почала постачати Іраку озброєння і військову техніку за контрактом, підписаним у жовтні 2012 року. Про це повідомляє Agence France -Presse з посиланням на джерела в іракському уряді. Подробиці про розпочаті поставках поки невідомі, пише Лента.ру.

Сума підписаної з Іраком угоди становить 4,3 мільярда доларів. Цей контракт передбачає поставку близькосхідного державі 48 зенітних ракетно -гарматних комплексів « Панцир - С1 » і 40 ударних вертольотів Мі- 28НЕ . Спочатку Багдад планував отримати 36 російських вертольотів , однак в квітня 2013 року стало відомо про збільшення партії на чотири машини.

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Пізніше Росія та Ірак провели переговори про поставку останньому винищувачів МіГ-29М/М2 і бронемашин , проте їх подробиці поки невідомі. Крім того , в червні поточного року сторони підписали контракт на поставку Іраку бойових вертольотів Ка -52. Попередня домовленість про поставку цих машин також була досягнута в жовтні 2012 року.

Укладання угоди з Росією та її схвалення в кінці 2012 - го ─ початку 2013 року загальмувалося через виниклі в уряду Іраку підозр у її корупційності , проте пізніше іракська влада все ж погодилися затвердити контракт. Те , що Багдад буде дотримуватися його умови , 17 жовтня 2013 підтвердив офіційний представник прем'єр - міністра Іраку Алі аль - Мусаві.

В даний час за обсягом укладених військових контрактів Росія є другим за величиною постачальників оборонної продукції Іраку після США . Обсяг угод , підписаних Багдадом зі Сполученими Штатами , в даний час перевищує 12 мільярдів доларів.