Суд у справі проти співробітників медіаімперії Мердока розпочався в Лондоні

Суд над фігурантами справи про прослуховування журналістами телефонів британських знаменитостей, політиків і членів королівської сім'ї розпочався сьогодні в Лондоні.

Як очікується, процес, головними обвинуваченими в якому є помічниця британського медіамагната Рупперта Мердока і голова видавництва News International Ребекка Брукс, а також колишній головний редактор таблоїду News of the World Енді Коулсон, триватиме від чотирьох місяців до півроку, повідомляє РІА «Новости».

Скандал з незаконними методами роботи журналістів окремих британських видань загострився на початку липня 2011 року, коли з'ясувалося, що видання News of the World отримувало незаконний доступ до голосової пошти телефонів тисяч британців - не лише знаменитостей, але, зокрема, і жертв злочинів та терактів. Також з'явилася інформація, що журналісти наймали приватних детективів, а також підкуповували співробітників поліції заради отримання сенсаційної інформації. В результаті News of the World був закритий, після чого відбулися гучні відставки. Зі своїх посад пішли, зокрема, глава Скотланд-ярда сер Пол Стівенсон і голова видавництва News International Брукс.

Крім Брукс і Коулсона на лаві підсудних знаходяться ще шість осіб. Всі підсудні заперечують провину. Раніше, в грудні 2012 року, 22 особи, які подали цивільні позови до News of the World, врегулювали пов'язану з прослуховуванням суперечку поза судом з її видавцями.