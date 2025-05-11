Після анонсу дати релізу та нового трейлера Hangar 13 розкрили системні вимоги для Mafia: The Old Country на ПК.
Гра працює на Unreal Engine 5, а отже красива, але потенційно ненажерлива. Однак, на відміну від минулих частин, це не відкритий світ, а лінійна історія, тож вимоги хоч і серйозні, але не катастрофічні.
Головний герой - Енцо Фавара, молодий сицилієць початку 20 століття, що пробивається вгору по кримінальній ієрархії сім'ї Дон Торрізі.
Мінімальні вимоги Mafia: The Old Country:
- ОС: Windows 10 / 11
- Процесор: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K
- Оперативна пам'ять: 16 GB
- Відеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070
- DirectX: версія 12
- Місце на диску: 55 GB
- Додатково: 64-бітний процесор і ОС, SSD обов'язковий, графічні налаштування - середні, роздільна здатність - 1080p
Рекомендовані вимоги Mafia: The Old Country:
- ОС: Windows 10 / 11
- Процесор: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K
- Оперативна пам'ять: 32 GB
- Відеокарта: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti
- DirectX: версія 12
- Місце на диску: 55 GB
- Додатково: 64-бітний процесор і ОС, SSD обов'язковий, графічні налаштування - високі, роздільна здатність - 1440p
Реліз Mafia: The Old Country заплановано на 8 серпня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.
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