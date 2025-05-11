Для середніх налаштувань знадобиться мінімум RTX 2070 і Intel Core i7-9700K.

Після анонсу дати релізу та нового трейлера Hangar 13 розкрили системні вимоги для Mafia: The Old Country на ПК.

Гра працює на Unreal Engine 5, а отже красива, але потенційно ненажерлива. Однак, на відміну від минулих частин, це не відкритий світ, а лінійна історія, тож вимоги хоч і серйозні, але не катастрофічні.

Головний герой - Енцо Фавара, молодий сицилієць початку 20 століття, що пробивається вгору по кримінальній ієрархії сім'ї Дон Торрізі.

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Мінімальні вимоги Mafia: The Old Country:

ОС: Windows 10 / 11

Процесор: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K

Оперативна пам'ять: 16 GB

Відеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070

DirectX: версія 12

Місце на диску: 55 GB

Додатково: 64-бітний процесор і ОС, SSD обов'язковий, графічні налаштування - середні, роздільна здатність - 1080p

Рекомендовані вимоги Mafia: The Old Country:

ОС: Windows 10 / 11

Процесор: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K

Оперативна пам'ять: 32 GB

Відеокарта: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti

DirectX: версія 12

Місце на диску: 55 GB

Додатково: 64-бітний процесор і ОС, SSD обов'язковий, графічні налаштування - високі, роздільна здатність - 1440p

Реліз Mafia: The Old Country заплановано на 8 серпня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що в новій "Мафії" можливо будуть мікротранзакції. На офіційній сторінці ESRB знайшли згадку "внутрішньоігрових покупок".

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