Компанія тихо оновила угоду користувача.

Nintendo тихо оновила угоду користувача перед запуском Switch 2, і тепер офіційно залишає за собою право зробити вашу консоль повністю непрацездатною, якщо вирішить, що ви порушили умови.

Як повідомляє Game File, це означає не просто відключити акаунт або бан в онлайні, а фізично заблокувати пристрій. Причому приводом може стати практично будь-яке втручання: копіювання або модифікація софту, витяг ROM, кастомні прошивки, навіть спроба використовувати залізо або ПЗ не за інструкцією.

Раніше такі дії були заборонені, але хоча б із застереженням "якщо це не дозволено законом". Тепер Nintendo викреслила цей рядок. Тобто навіть легальні в деяких країнах дії, на кшталт резервного копіювання купленої гри, вже формально під забороною.

Відео дня

Зміни знайшли перед запуском нової консолі, і виглядають вони як спроба заздалегідь прикрити всі лазівки. Особливо на тлі того, як легко оригінальну Switch зламували, як масово її емулюють, і як Nintendo, як і раніше, вперто відмовляється визнавати, що користувач має право на резервну копію або модифікацію свого ж пристрою.

Паралельно в угоді з'явилася фраза, що ви "ліцензуєте" ігри, а не купуєте їх, навіть якщо у вас є картридж. Плюс додано пункт, де відповідальність за дії неповнолітнього користувача лягає на батьків, що, мабуть, має відвадити позовні заяви.

Раніше ми розповідали, що в Японії чоловіка засудили до 2 років умовного терміну за продаж зламаних Nintendo Switch. Це перший такий прецедент на батьківщині консолі.

Вас також можуть зацікавити новини: