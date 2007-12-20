Хорватія просунулась до ЄС ще на дві глави

Європейський Союз і Хорватія розпочали переговори по двох нових главах Угоди про приєднання до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, офіційна церемонія підписання домовленості про відкриття двох нових глав переговорів відбулася 19 грудня.

Таким чином, від початку переговорів, які розпочалися у жовтні 2005 року, загальна кількість відкритих глав становить 16 з 35-ти необхідних.

Дві нових глави, переговори по яких розпочинаються зараз, присвячені трансєвропейським мережам (транспорт, енергетика, комунікації) та питанням фінансів і бюджетних асигнувань.