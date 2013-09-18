Безпека Чорнобильської АЕС обходиться у 50 мільйонів євро щорічно

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив генеральний директор ЧАЕС Ігор Грамоткін.

«З моменту зупинки станції на підтримку в безпечному стані майданчика і проведення робіт, пов'язаних зі зняттям з експлуатації за рік виділяють близько 50 млн. євро з державного бюджету», - сказав він.

Також Грамоткін відзначив, що в найближчі два роки буде завершено проект зведення нового безпечного конфайнмента над четвертим енергоблоком станції.

«Я впевнений, що в найближчі два роки він (новий безпечний конфайнмент - УНІАН) займе своє робоче положення. А далі починається найскладніше, і, на жаль, лягає на плечі України. І це найскладніше називається демонтаж нестабільних конструкцій і вилучення паливомістких мас із об'єкту «Укриття». І цю роботу необхідно завершити до 2023 року», - наголосив Грамоткін.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України спрямує на заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкту "Укриття" на екологічно безпечну систему 728,271 млн. грн у 2013 році.

На створення на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури для поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами в 2013 році передбачено 52,553 млн. грн.

На звільнення від ядерного палива енергоблоків в 2013 році передбачено 15,576 млн. грн.

Завершення робіт з будівництва об'єкту «Укриття» на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС планується до 2015 року. Вартість споруди оцінюється в 980 млн. євро, при цьому в контрактах з концерном «Новарка» зафіксована сума 935 млн. євро.